ГСЧС: С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 54 спасателя

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 54 спасателя. Кроме этого, 178 получили ранения, а шесть находятся в плену, сообщает Новое время.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в Media Center Ukraine.

Он уточнил, что российские оккупанты применяют различные виды боеприпасов, а также минные ловушки.

"Действительно, бывают случаи, когда гибнут и лучшие профессионалы. Потому что враг применяет различные виды боеприпасов, а часто еще и минные ловушки. Работать достаточно тяжело. Трое наших сотрудников вчера погибли в Донецкой области, в районе Константиновки во время проведения разминирований. И двое сейчас находятся в больнице, врачи борются за их жизнь" , — он.

В Донецкой области 12 декабря группа пиротехников подорвалась на взрывчатке. В результате взрыва погибли три человека, еще двое — получили ранения.

Из-за большой площади заминированных территорий в Украине регулярно происходят случаи взрывов людей на взрывчатках.