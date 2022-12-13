Зеленский подписал законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 декабря, подписал законопроект о ликвидации ОАСК (Окружного админсуда Киева), который Верховная Рада приняла ранее в этот же день, сообщает Новое время.

На сайте парламента сказано, что законопроект уже подписали глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава государства.

Народные депутаты 13 декабря поддержали решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом Рада создала Киевский городской окружной административный суд.

В ОАСК считают решение незаконным и утверждают, что «украинцы фактически будут лишены доступа к правосудию».

Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.

9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.