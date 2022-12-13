В YASNO сообщили хорошие новости по ситуации с энергетикой

В Украине заработали дополнительные мощности генерации электроэнергии. Благодаря этому росту света станет больше, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно еще сложная. Хорошая новость - подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эту мощность должны разделить на все регионы" , - написал Коваленко.

По его словам, это поможет с пониманием графиков. Особенно с вопросом: есть ли свет в "серой" зоне графика?

"Да, во время светло-серой зоны, в графике обозначающей время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше" , - добавил Коваленко.

Также он добавил, что генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли бы передать из-за повреждений сетей.

Гендиректор YASNO подчеркнул, что сети ремонтируются, но это требует времени.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что ограничение энергопотребления в Киеве остается существенным и составляет треть от необходимого, почти 40% доступного объема уходит на критическую инфраструктуру.

Добавим, по словам президента Владимира Зеленского, Украина нуждается в импорте электроэнергии из стран Европейского Союза, по меньшей мере, до завершения текущего отопительного сезона.