Пентагон не наблюдает активности войск Беларуси у границ с Украиной

Соединенные Штаты не наблюдают активности белорусских вооруженных сил у границ с Украиной, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

"США не видят активности Беларуси на украино-белорусской границе" , - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в рамках "внезапной проверки армии" объявили об отработке одной из воинских частей по прикрытию объекта на южном рубеже. Что непосредственно граничит с Украиной.

Также напомним, сегодня, 13 декабря, в Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии.