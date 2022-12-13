Пентагон не наблюдает активности войск Беларуси у границ с Украиной
Соединенные Штаты не наблюдают активности белорусских вооруженных сил у границ с Украиной, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит брифинг пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.
"США не видят активности Беларуси на украино-белорусской границе", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.
Ранее сообщалось, что в Беларуси в рамках "внезапной проверки армии" объявили об отработке одной из воинских частей по прикрытию объекта на южном рубеже. Что непосредственно граничит с Украиной.
Также напомним, сегодня, 13 декабря, в Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии.