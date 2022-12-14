Ситуация на фронте к утру 14 декабря: информация Генштаба

За сутки 13 декабря силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районах 15 населенных пунктов﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области:

Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области", — отметили в ведомстве.

Оккупанты также нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 — по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Роща Черниговской области; Кучеривка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелка, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое, Двухлетняя и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение, в частности, у Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти двадцати населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел обстрелы вблизи населенных пунктов Времевка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Поражения потерпели более двадцати населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и город Херсон.