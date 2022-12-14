Разведка Британии прокомментировала слухи об отставке главы Генштаба РФ

В британской разведке рассказали, что подтвердить слухи о якобы отставке начальника российского Генштаба Валерия Герасимова пока невозможно, но напряжение между различными группами российских военных из-за неудач в Украине, скорее всего, есть и на самом высоком уровне. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 14 декабря, сообщает Европейская правда.

В нем упоминают критику Игоря Гиркина-Стрелкова, якобы на основе собственного опыта участия в боевых действиях против Украины, недостатков стратегического планирования в российской армии, построения масштабных оборонительных укреплений, которые, по его мнению, не оправдают себя в современной войне.

В британской разведке считают, что критика от Гиркина - одно из отражений напряженных дебатов среди российских военных в целом по поводу того, как ведется война.