Воздушные силы: Россия запускает "Шахеды" с Азовского моря

Воздушные силы ВСУ сообщают, что Россия 14 декабря запускает иранские беспилотники с восточного побережья Азовского моря, на данный момент десяток - сбиты.

"14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131" , - говорится в сообщении.

Ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря. Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов.

Сейчас зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уже уничтожено десять "шахедов" противника".

В Воздушных силах отмечают, что по состоянию на 8.10 боевая работа еще продолжается. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога.