Генштаб: Россия в войне с Украиной уже потеряла 96 тысяч солдат

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 740 российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла уже около 96 тысяч военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 96 000 (+740) человек ликвидировано,

танков – 2 970 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 5 937 (+7) ед,

артиллерийских систем – 1 931 (+0) ед,

РСЗО – 404 (+0) ед,

средств ПВО – 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+0) ед,

крылатых ракет – 592 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 562 (+13) ед,

специальной техники – 171 (+1) ед.

Данные уточняются.