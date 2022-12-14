Генштаб: Россия в войне с Украиной уже потеряла 96 тысяч солдат

Генштаб: Россия в войне с Украиной уже потеряла 96 тысяч солдат
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 740 российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла уже около 96 тысяч военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 96 000 (+740) человек ликвидировано,
  • танков – 2 970 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 937 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1 931 (+0) ед,
  • РСЗО – 404 (+0) ед,
  • средств ПВО – 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 562 (+13) ед,
  • специальной техники – 171 (+1) ед.

Данные уточняются.

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