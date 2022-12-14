СБУ проверяет церкви и монастыри УПЦ МП в 9 областях

СБУ проверяет церкви и монастыри УПЦ МП в 9 областях
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила﻿ о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов",- говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что правоохранители с участием представителей церкви проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обороту.

В частности, это:

  • Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
  • Свято-Покровской церкви (г. Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенского мужского монастырь (Ровенский район);
  • Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
  • Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);
  • Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
  • Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);
  • Свято-Троицкий храм (г. Львов);
  • Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
  • Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
  • Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
  • Овручско-Коростенскую епархию (г. Овруч);
  • Свято-Васильевский собор (г. Овруч);
  • Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);
  • Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

В СБУ подчеркнули, что все действия осуществляются в рамках действующего законодательства.

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