СБУ проверяет церкви и монастыри УПЦ МП в 9 областях
Служба безопасности сообщила о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".
"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов",- говорится в сообщении СБУ.
Сообщается, что правоохранители с участием представителей церкви проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обороту.
В частности, это:
- Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
- Свято-Покровской церкви (г. Ужгород);
- Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенского мужского монастырь (Ровенский район);
- Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
- Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);
- Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
- Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
- Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);
- Свято-Троицкий храм (г. Львов);
- Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
- Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
- Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
- Овручско-Коростенскую епархию (г. Овруч);
- Свято-Васильевский собор (г. Овруч);
- Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);
- Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).
В СБУ подчеркнули, что все действия осуществляются в рамках действующего законодательства.