Путин является главным неудачником года — Atlantic Council

Президент РФ Владимир Путин впервые за десять лет не будет проводить традиционную пресс-конференцию по итогам года. Неожиданная отмена является последним свидетельством того, что в Кремле не все хорошо. В последние десять лет ежегодный пресс-марафон Путина был тщательно срежиссированным пропагандистским спектаклем, который позволял российскому диктатору демонстрировать свое «мастерство» в мировых делах. Однако, когда его вторжение в Украину разворачивается на фоне беспрецедентных потерь и роста военных поражений, Путин явно не в настроении встречаться даже с самой послушной аудиторией. Об этом, со ссылкой на Atlantic Council, сообщает Зеркало недели.

Пока Путин прячется от камер, его заклятый соперник заканчивает год на волне международного признания. Президент Украины Владимир Зеленский уже был назван человеком года рядом СМИ, включая журнал TIME и газету Financial Times, и сейчас его регулярно называют одним из самых влиятельных политиков в мире. Рост популярности Зеленского является признанием его лидерства в военное время, а также отражает мировое восхищение мужественным сопротивлением Украины российскому вторжению.

Контрастные судьбы российского и украинского лидеров подчеркивают бессмысленность решения Путина начать самый большой конфликт в Европе со Второй мировой войны. Его первоначальный план предусматривал короткую и победоносную войну, которая уничтожила бы украинскую независимость и заставила страну навсегда вернуться в орбиту Кремля. Вместо этого Путин стал международным изгоем, репутация его страны как военной сверхдержавы разрушена, а его украинские соперники с все большей уверенностью ожидают вполне реальную перспективу исторической победы в следующем году. Почти по любым показателям Путин является самым большим неудачником 2022 года.

Неудачи Путина можно проследить прямо на поле битвы в Украине. Его армия вторжения продемонстрировала катастрофические результаты за последние десять месяцев и проиграла ряд ключевых сражений, включая битву за Киев, Харьков и Херсон. Считается, что более ста тысяч российских солдат погибли или ранены, а тысячи танков РФ и бронемашин были захвачены или уничтожены. Эти потери заставили Путина начать первую в его стране мобилизацию с 1945 года, дестабилизировавшую Россию и вернувшую войну в РФ к ранее благосклонной к нему внутренней аудитории.

Международный имидж России также был сильно запятнан разоблачением широкомасштабных военных преступлений, совершенных против украинского гражданского населения. Российские войска обвиняются в проведении массовых казней, сексуальном насилии, похищениях и пытках на временно оккупированных территориях Украины. Миллионы украинцев подверглись принудительной депортации, а политика неизбирательных бомбардировок РФ привела к гибели десятков тысяч людей и превратила в руины десятки украинских городов. В последние месяцы Россия начала разрушение гражданской инфраструктуры Украины с четким намерением лишить украинцев доступа к отоплению, электроэнергии и воде в разгар зимы.

Многие международные наблюдатели считают эту политику ничем иным, как геноцидом, особенно ввиду того, что она сопровождается постоянным потоком откровенно геноцидных заявлений со стороны пропагандистов режима и кремлевских чиновников в Москве. Некоторые были шокированы ядерной риторикой Путина. Российский лидер неоднократно выступал с едва скрываемыми угрозами, намекая на возможное использование огромного ядерного арсенала своей страны. Такой ядерный шантаж вызвал сильную негативную реакцию, официальные лица США пообещали «катастрофические последствия» и даже обычно благосклонный к России Китай выступил с упреками в адрес РФ.

Все это привело к тому, что Россия оказалась в большей международной изоляции, чем когда-либо со времен большевистской революции столетие назад. Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что РФ «никому не нравится и не намерена начинать нравиться». Возможно, Песков имел в виду, прежде всего, западный мир, но его комментарий также отражает более широкую реальность все более неблагоприятного международного положения России. Изоляция Москвы наиболее очевидна в ООН, где ряд голосований Генеральной Ассамблеи с осуждением вторжения в Украину прошли с убедительным большинством голосов. Показательно, что несколько других изгоев, таких как Северная Корея и Сирия, готовы стоять на стороне России.

Ближе к дому Кремль заметно теряет влияние по всей территории бывшей «советской империи». В Центральной Азии Казахстан открыто дистанцируется от России, укрепляя связи с Китаем, Турцией и Западом. Азербайджан все больше игнорирует номинальную роль РФ как «регионального миротворца», в то время как Армения возмущается неспособностью Москвы предоставить ей реальную защиту. Даже белорусский диктатор Александр Лукашенко, политическая выживаемость которого почти полностью зависит от Кремля, пока сумел противостоять российскому давлению по поводу непосредственного участия во вторжении в Украину.

На более широкой международной арене США удалось консолидировать западную поддержку Украины. Между тем, усилия Путина, направленные на использование экспорта энергоносителей как оружие, привели к обратному эффекту и заставили европейские страны решительно отказаться от зависимости от России. Страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) продолжают покупать российские ресурсы, но теперь делают это на своих условиях со значительными скидками. Кроме такой прагматичной торговли, они отказались поддерживать РФ и предоставлять Москве крайне необходимое ей оружие. Это заставило Кремль искать замену танкам, артиллерийским снарядам, беспилотникам и ракетам в таких странах, как Иран и Беларусь.

На что может рассчитывать Путин в 2023 году? Похоже, он считает, что международный альянс, противостоящий его вторжению, может в конечном счете потерять интерес, и надеется на то, что западные лидеры заставят Киев пойти на некое компромиссное соглашение, которое позволило бы России «вырвать из пасти поражения своеобразную победу». Однако, учитывая, что большинство союзников Украины публично заявляют, что украинцы должны сами решать, когда вести переговоры, такой результат выглядит маловероятным. В конце концов, ни одно украинское правительство не сможет обречь миллионы своих соотечественников на ужасы бессрочной российской оккупации.

Гораздо более реалистичный сценарий — это когда хорошо вооруженные и высокомотивированные украинские военные продолжают неуклонно освобождать оккупированную территорию, в то время как Россия несет большие потери среди плохо обученных и плохо оснащенных призывников. Это рецепт катастрофы для режима Путина. Российская армия в Украине уже глубоко деморализована и пытается проводить локальные наступательные операции. Дальнейшее истощение в ближайшие месяцы повысит перспективу более всеобъемлющего военного коллапса, который может иметь серьезные последствия для будущего самой РФ.

В конце 2022 года уже очевидно, что судьбоносное решение Путина о вторжении в Украину было одной из крупнейших геополитических ошибок современной эпохи. Его мечта разрушить установленный порядок после 1991 года и восстановить Российскую империю сделала его главной угрозой глобальной безопасности и поставила в прямую конфронтацию с грозной коалицией самых мощных государств мира, неохотно пришедших к признанию необходимости его поражения. Путин входит в 2023 с небольшим количеством друзей и еще меньшим количеством вариантов. Следующий год обещает быть самым мрачным за все время его правления. Он также может стать последним, резюмирует Atlantic Council.