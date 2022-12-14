NYT: Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны

По данным The New York Times, временно оккупированный Мелитополь Запорожской области может быть "следующим важным этапом" деоккупации юга Украины, сообщает Украинская правда.

"Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины" , - утверждает NYT.

Издание отмечает, что ВСУ используют, в частности, высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсионные мероприятия, чтобы взять под контроль стратегически важный город, расположенный на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины.

NYT сообщает, что Мелитополь является ключевым узлом, и восстановление контроля над ним может помочь украинским защитникам вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской области. Это потенциально может даже открыть путь для вытеснения российских войск обратно в оккупированный Крым.