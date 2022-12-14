Лидеры Косова подписали заявку на вступление в ЕС
Президент Косова Вйоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфца подписали в среду заявку на членство в Европейском Союзе, сообщает Европейская правда.
Османи отметила, что сегодня "исторический момент", и Косово стало на шаг ближе к осуществлению мечты тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу, независимость и демократию, а также "к осуществлению нашего общего и непоколебимого стремления присоединиться к Европейскому Союзу".
Османи отметила, что для граждан Косова нет другой альтернативы, чем вступление в ЕС. По ее словам, Косово заслуживает быть частью ЕС.
"Самая молодая страна на старейшем континенте, страна политического плюрализма, Косово со свободной рыночной экономикой заслуживает быть частью семьи ЕС. Наш путь вперед четкий, процесс может быть долгосрочным, но мы сделаем всю работу, чтобы ЕС мог легче выполнять свою", - сказала Османи.