Лидеры Косова подписали заявку на вступление в ЕС

Президент Косова Вйоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфца подписали в среду заявку на членство в Европейском Союзе, сообщает Европейская правда.

Османи отметила, что сегодня "исторический момент", и Косово стало на шаг ближе к осуществлению мечты тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу, независимость и демократию, а также "к осуществлению нашего общего и непоколебимого стремления присоединиться к Европейскому Союзу".

A historic moment. ???????? ????????A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 14, 2022

Османи отметила, что для граждан Косова нет другой альтернативы, чем вступление в ЕС. По ее словам, Косово заслуживает быть частью ЕС.