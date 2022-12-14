Sky News: Британия готовит украинских судей для процессов над русскими

Издание Sky News сообщает, что Великобритания проведет обучение для 90 украинских судей для дальнейшего проведения ими судебных процессов, касающихся военных преступлений России во время войны против Украины, сообщает Зеркало недели.

По данным издания, сессии в секретном месте на прошлой неделе посетила уже первая группа наших судей. В ближайшие месяцы обучение пройдут все.

Великобритания также финансирует эту программу. На нее Лондон выделил 2,5 миллиона фунтов стерлингов.