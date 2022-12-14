WSJ: Война в Украине зайдет в тупик, а Запад ждут непростые решения

По мнению Wall Street Journal, самой большой неожиданностью в 2022 году было то, что Украина смогла остановить российскую военную машину. Отразив первую атаку России, украинская гражданская армия даже провела контрнаступления на северо-востоке и юге, вернув контроль над некоторыми оккупированными территориями. Владимир Зеленский превратился из президента-комика в харизматичного военного лидера, сообщает Зеркало недели.

Историки могут заключить, что российско-украинская война - это пережиток неожиданного и относительно мирного конца советской империи в 1991 году. Но Владимир Путин так и не смирился с независимостью и суверенитетом Украины. Он рассматривает войну и свое место в ней в контексте российской истории. 70-летний Путин стремится возродить «Великую Россию» раньше, чем Украина окончательно развернется к Западу.

«Представитель американской разведки сказал мне, что когда американские посланники предостерегли Путина от атаки в конце прошлого года, престарелый автократ ответил: «А какой у меня выбор?». Столкнувшись с сопротивлением, Путин будет удваивать свои усилия» , – пишет в статье для Wall Street Journal бывший президент Всемирного банка Роберт Зеллик, также занимавший пост заместителя Госсекретаря США.

Он отмечает, что «ударная волна» российской войны против Украины потрясла весь мир. Европа встревоженно очнулась после длительных каникул от истории. Швеция и Финляндия, несмотря на традиционную нейтральность, решили присоединиться к НАТО. Германия объявила о плане увеличить расходы на армию, стала сомневаться в этичности своего пацифизма и присоединилась к санкциям против России. ЕС резко отказался от российских энергоносителей, хотя это дорого ему стоило и поставило на грань потенциальной рецессии.

«Некоторые европейские производства, зависящие от дешевого российского газа, переедут за границу. Несмотря на то, что европейцы запаслись газом, чтобы пережить нынешнюю зиму, их ждет неопределенность в следующем году» , - пишет Зеллик.

Автор добавляет, что реакция США на российскую агрессию была весомой, но реакционной. Вашингтон сначала предлагал Зеленскому помощь в побеге, но в конце концов перешел к поставкам сначала малого оборонительного вооружения, а затем передовых артиллерийских систем, которые помогли Украине уничтожать российские логистические и командные сети. США расширили военную поддержку на фоне упорного украинского сопротивления. Но президент Джо Байден взвешивал, какое оружие отправлять Киеву, опасаясь эскалации конфликта до прямой стычки между США и Россией. Во время Холодной войны ядерные державы воздерживались от прямого столкновения между ними. Президент Байден продолжает придерживаться такого подхода.

«Балансирование НАТО между силой и осторожностью позволило Путину сохранить инициативу, несмотря на шокирующие потери. Москва все еще наступает, угрожая тактическим ядерным оружием, намекая на применение «грязных» радиоактивных бомб, разрешая и блокируя экспорт зерна и обстреливая украинские энергетические сети» , – говорится в статье.

Автор отмечает, что Россия прибегает к диверсиям и дезинформации, в то же время применяя иранские беспилотники, чтобы предостеречь мир об опасности расширения конфликта. В 2023 году, по мнению Зеллика, после горькой зимы война зайдет в тупик.

«Ситуация напоминает Корею в 1952 году после года атак и контратак. Но войны высвобождают непредсказуемые силы. Путин убежден, что он все еще может победить в битве воли, если не с украинцами, страдающими от горьких условий, то может быть, с европейцами, столкнувшимися с дефицитом энергии, высокими ценами и рецессией, или американцами, где новый Конгресс недоволен расходами на суррогатную войну» , – пишет Зеллик.

Впрочем, он отмечает, что Путин тоже рискует. Украинское героическое сопротивление разоблачило то, насколько зыбкий авторитарный режим, который часто скрывается за искусственным позированием.

«Российские войска на фронте в 2023 году, которых держат в строю чеченцы и убийцы из группы "Вагнер", могут начать напоминать истощенную и голодную, но разочарованную и опасно вооруженную царскую армию в 1916 году» , - допускает автор.

Он добавляет, что в 2023 году друзьям Украины понадобятся более решительные усилия для поддержки Киева экономически, а не только в военном измерении. Украинская экономика стоит на грани краха. Из 43 миллионов украинцев около 7 миллионов уехали из страны. И примерно такое же количество людей было вынуждено переселиться внутри страны. Киеву нужно около 5 миллиардов долларов ежемесячно, чтобы удовлетворить невоенные нужды. Россия уничтожает украинскую инфраструктуру, медицинские учреждения и ущерб.

«До сих пор европейские конференции были щедры на обещания и скупы на деньги. Друзья Украины забыли предостережение Госсекретаря Джорджа Маршалла, которое он озвучил в 1947 году, осматривая опустошенную войной Европу: «Пациент погибает, пока врачи думают». В следующем году, особенно учитывая ворчание Конгресса по бюджетам, администрации Байдена и ее партнерам в G7 нужно будет обсудить и решить вопросы с международным и внутренним законом, чтобы передать около 300 миллиардов долларов замороженным российским резервам Украины» , – считает автор.

Также в следующем году США столкнутся с испытанием интеграции политики в отношении Украины в американскую глобальную стратегию. В 2022 году реакция президента Байдена на события нацелила США на продолжительную конфронтацию с Россией и Китаем. Внутренняя политика, скорее всего, только укрепит этот курс. В прошлом США пытались отграничить эти евразийские государства друг от друга. Решение президента Байдена по конфликту на два фронта определят курс Америки на десятилетие вперед.