В ВСУ рассказали о тактике использования Россией иранских дронов-камикадзе

Российские военные совершают атаки на Украину дронами-камикадзе "Shahed" в темное время суток, чтоб средствам ПВО было тяжелее их обнаружить, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Тактика, присущая в применении этих БПЛА, – это ночь, условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте средствами, которыми сбивают их: это и стрелковое оружие, и зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают" , — пояснил Игнат.

По его словам, перед атакой россияне ведут разведку, пытаются обнаружить слабые места сил украинского ПВО, чтоб избежать попадания в зоны их действия.

Как сообщалось, утром 14 декабря в Киевской области уничтожили 13 дронов-камикадзе.