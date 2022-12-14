Когда Киевская область может выйти на графики отключения света: прогноз ОВА

Энергетики Киевской области планируют вернуться к графикам отключений в ближайшее время, невзирая на любые сложности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

По словам Кулебы, энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, несмотря на сложные погодные условия и обстрелы. В их планах - в ближайшее время выйти на плановые отключения света.

"Восстановительные работы сетей продолжаются. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами. Необходимо продолжать тотальную экономию электричества, чтобы избежать дальнейших аварийных отключений" , - подчеркнул глава Киевской ОВА.

И добавил слова благодарности всем, кто ответственно относится к потреблению электроэнергии.

На днях сообщалось, что в Украине заработали дополнительные мощности по генерации электроэнергии. Благодаря этому росту света станет больше.

Напомним, в начале недели мы сообщали о том, что ограничение энергопотребления в Киеве остается существенным и составляет треть от необходимого, почти 40% доступного объема уходит на критическую инфраструктуру.

Добавим, в ближайшее время в Украине населению заменят 50 млн устаревших ламп накаливания на новые - светодиодные энергосберегающие.