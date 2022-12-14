WP: Байден согласится передать Украине ПВО Patriot только при условии

Президент США Джо Байден согласует передачу Украине систем ПВО Patriot только после того, как Пентагон ответит на ряд вопросов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что, по словам неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета американского оборонного ведомства о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.

В WP отмечают, что сейчас Пентагон работает над параметрами программы обучения украинских военных, которое, вероятнее всего, будет проходить в Германии.

При этом еще один чиновник США в интервью изданию рассказал, что установки будут поступать из американских запасов.

"Это будет самая сложная часть оборудования, которую Украина получила на сегодняшний день. Если бы у украинцев был год или два на освоение Patriot, это не было бы проблемой... Я полагаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу" , - рассказал Марк Кансиан, отставной американский военный офицер из Центра стратегических и международных исследований.

Напомним, еще вчера, 13 декабря, СNN cообщало о том, что администрация Байдена завершает разработку плана по поставкам системи ПВО Patriot в Украину.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.