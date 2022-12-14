Бутусов: Под Бахмутом в полном составе уничтожили штурмовую группу Вагнера

Под Бахмутом Донецкой области была уничтожена штурмовая группа российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом написал в Telegram-канале главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов, сославшись на соответствующее видео.

Telegram-канал Supernova+, распространивший видео, утверждает, что убитые оккупанты — боевики ЧВК Вагнер.

Видео содержит кадры с телами убитых

4 декабря спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

В эфире телемарафона Сырский рассказывал, что назначались шесть-семь сроков, когда оккупанты должны были захватить город, но защитники Украины каждый раз уничтожали врага и срывали его планы. Оккупанты меняли командующих, наращивали численность войск, но за все это время продвинулись максимум на пять километров.