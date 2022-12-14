NYT: Мятежники в Германии планировали убить канцлера Шольца

Мятежники, которые готовили государственный переворот в Германии, планировали убить канцлера Олафа Шольца, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

О деталях расследования NYT рассказали на условиях анонимности три человека, знакомых с ходом расследования: депутат, главный помощник другого депутата и еще один немецкий чиновник.

По их словам, в ходе рейдов против группировки, которые охватили 150 населенных пунктов по всей стране, следователи конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия. Они также нашли тысячи патронов для другого оружия, поэтому полиции еще предстоит искать спрятанные тайники.

Также полиция обнаружила более 100 соглашений о неразглашении. В них подписанты клянутся хранить в тайне планы группы, которые включали штурм немецкого парламента и аресты его членов, а также убийство канцлера. По словам двух источников, многие из этих контрактов были подписаны с признанием того, что раскрытие этой информации должно караться смертью.

На данный момент полиция арестовала 23 подозреваемых и ведет расследование в отношении еще 31 человека.

Законодатели заявили, что их беспокоят потенциальные связи между принцем Генрихом XIII, которого обвиняют в том, что он является лидером заговора, и российским консульством в восточном городе Лейпциге.

Принц дважды посещал это российское консульство, где, как утверждается, встречался с российскими дипломатами. По словам депутата, один из визитов произошел в июне в День России.

7 декабря немецкие правоохранители в ходе масштабной спецоперации обезвредили террористическую группу, готовившую государственный переворот. По их информации, члены группы планировали силовой захват государственных учреждений. Были задержаны 25 человек, среди которых гражданка России.

Всего в деле фигурирует по меньшей мере 52 подозреваемых, обыски прошли на 137 связанных с ними объектах. По версии следствия, группа была сформирована осенью 2021 года и с тех пор проводила регулярные встречи.

По данным СМИ, целью группировки было свержение нынешнего конституционного строя Федеративной Республики Германия и создание государства по образцу Германского рейха 1871 года. Центральной фигурой заговора немецкие СМИ называют 71-летнего Генриха — потомка немецкого княжеского рода, который работал финансовым консультантом, а по плану заговорщиков должен был стать «регентом» нового «государства».