The Insider: В Ростовской области подорвали пути, по которым шли эшелоны с техникой РФ

Неизвестные подорвали в Ростовской области железнодорожные пути, по которым шли эшелоны с военной техников российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщил The Insider со ссылкой на Telegram-каналы Роспартизан и Всенародного движения легиона Свобода России.

Как утверждается, именно по этому участку ж/д дороги перебрасывалась военная техника в приграничные с Украиной регионы РФ.

Кроме того, было опубликовано видео предполагаемого подрыва, однако, как отмечают СМИ, оно могло быть снято еще в начале декабря.