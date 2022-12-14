Хлань: Войска РФ хотят создать серую зону по обе стороны Днепра в Херсонской области

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань считает, что российские оккупанты хотят создать серую зону по обе стороны Днепра в Херсонской области, сообщает Новое время.

В комментарии 24 каналу Хлань сообщил, что оккупанты пытаются выселить с временно оккупированного левобережья Днепра людей, насильно заставляя их покинуть свои дома. Он подчеркнул, что россияне также ведут обстрелы пока оккупированного берега, чтобы заставить людей уехать.

"Это все делается для того, чтобы заставить людей оставить свои дома и выселить их с 15 км зоны вдоль Днепра" , — заявил он.

Хлань напомнил, что оккупанты продолжают обстреливать и освобожденную часть Херсонской области.

"Я считаю, что оккупанты пытаются создать такую серую зону с обеих боков Днепра с помощью этих преступных обстрелов, которые длятся каждый день и ночь" , — подчеркнул он.

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ практически ежедневно обстреливают освобожденный город.

Днем в среду, 14 декабря, войска РФ обстреляли Херсон — повреждено здание Херсонской областной военной администрации, в городе ранены шесть человек.