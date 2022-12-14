Генштаб: Россияне пытаются улучшить тактическое положение на двух направлениях

Войска РФ сосредоточили усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинская авиация в течение 14 декабря нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага.

Также есть подтверждение поражения района сосредоточения оккупантов возле Вербового Запорожской области 12 декабря: уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военных РФ уточняются.

Оккупанты в течение суток нанесли 23 авиационных и 7 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области. Также войска РФ совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону.

Из направления восточного побережья Азовского моря россияне запустили иранские дроны по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 дронов оккупантов сбиты, объекты энергетической инфраструктуры не пострадали.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения здравоохранения на захваченных землях для лечения раненых своих военных наемников частных военных кампаний. Так, в Луганске на территории городского кожно-венерологического диспансера лечатся раненые представители ЧВК "Вагнер".