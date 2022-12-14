Подоляк: Словакия хочет передать Украине самолеты, но ей нужна замена

Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29, но хочет получить взамен другую авиационную технику, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона Подоляк напомнил, что Словакия занимает абсолютно проукраинскую позицию и общественное мнение в этой стране полностью на стороне Украины.

"Они хотят передать нам самолеты и передадут их, но это вопрос замены. То есть эти самолеты они используют в рамках боевых дежурств и хотят получить замену этим самолетам" , — сказал советник.

Подоляк подчеркнул, что Россия сегодня демонстрирует абсолютное неуважение к международному праву, поэтому западные страны хотят иметь закрытое небо у себя.

"Это вопрос точно будет решен. Мы точно будем получать больше оружия. И мы точно получим от Словакии все что нам нужно" , — заявил он.

12 декабря Словакия выразила свою готовность передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Этот вопрос уже обсуждался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29 не сделают погоды на поле боя, поэтому для ВСУ нужны современные самолеты.