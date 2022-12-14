WSJ: Си Цзиньпин усиливает ставку на Путина, публично осуждая ядерный шантаж

Глава КНР Си Цзиньпин усиливает ставку на российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

Об этом идет речь в статье The Wall Street Journal, опубликованной в среду, 14 декабря.

По данным издания, последние месяцы Си Цзьньпин пытался дистанцироваться от России на фоне ее военных провалов в Украине, но непублично «усиливает долгосрочную ставку на Россию».

Как пишет WSJ со ссылкой на политических советников Пекина, в последние недели глава КНР поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией. План включает увеличение импорта российской нефти, газа и сельхозтоваров, расширение энергетического сотрудничества в Арктике и увеличение инвестиций в инфраструктуру страны-агрессора — железные дороги и порты. Также Китай и Россия проводят больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, чтобы защититься от санкций и увеличить обращение китайской валюты.

"Россия и Китай долгое время стремились ослабить влияние США в мире, и эта общая цель в последние годы привлекает больше внимания. Две страны обрели уверенность в том, что могут изменить мировой порядок, который обе стороны считают предвзятым в пользу Запада и его союзников" , — сказано в статье.

Авторы материала напоминают, что Китай прямо не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, но не поддерживал действия российского режима открыто. Также Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу и подтвердил президенту США Джо Байдену, что выступает против применения ядерного оружия в Украине после угроз российского диктатора Владимира Путина. При этом в сообщении китайской пресс-службы этот комментарий упустили, «чтобы не создать у Путина впечатления, что лидеры объединились против него», сказали знакомые с мнением Пекина источники.

Представительница американского аналитического центра Stimson Center Юнь Сунь сказала, что, по ее мнению, «доминирование Китая в отношениях [с Россией] растет» и Пекин сейчас «считает пренебрежительное отношение к России приемлемым».