Зеленский: Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев

Зеленский: Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев
Фото: president.gov.ua

Сенат Чехии 14 декабря признал Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа, сообщает Деловая столица.

Об иэтом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил чешских парламентариев за это решение.

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошедшие и современные преступления России неизбежно", — написал он.

Как сообщалось, в апреле нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинцев.

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