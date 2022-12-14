Зеленский: Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев
Сенат Чехии 14 декабря признал Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа, сообщает Деловая столица.
Об иэтом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства поблагодарил чешских парламентариев за это решение.
"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошедшие и современные преступления России неизбежно", — написал он.
Как сообщалось, в апреле нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинцев.