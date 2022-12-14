Залужный о тяжелых боях на Востоке: ВСУ готовятся к разным сценариям

Силы обороны с учетом тяжелой ситуации на Востоке Украины готовятся к разным сценариям развития событий на фронте, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

По его словам, сегодня прошли переговоры с Верховным Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим силами США в Европе Кристофером Каволи.

"Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы" , — отметил он.

Напомним, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном актуальную ситуацию на фронте. К разговору присоединились Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Минобороны Алексей Резников.