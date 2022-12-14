Подоляк назвал реальные потери российских оккупантов в Украине

Реальные потери российских оккупантов в Украине превышают 100 тысяч человек, сообщает Деловая столица.

Об этом советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в телеэфире 24 канала.

Подоляк объяснил, почему потери российских военных на самом деле больше, чем приводит ежедневно Генштаб ВСУ. В Министерстве обороны РФ потери вообще считаются отдельно по каждому виду войск.

"Например, россияне отдельно считают потери неконтрактных лиц — зэков, имеющих отношение к ЧВК "Вагнер" и которые не считаются потерями Минобороны страны-агрессорки. Кроме того, отдельно считаются и потери Росгвардии, которая занимается карательными операциями на оккупированных территориях Украины. Поэтому реальное количество ликвидированных захватчиков больше" , — считает советник Офиса президента.

По его словам, в целом реальное количество погибших оккупантов может колебаться от 100 до 120 тысяч человек.

"И это не учитывая санитарные потери, которые достаточно большие. Именно поэтому мобилизация в стране-агрессорке все еще продолжается. Они говорят о том, что мобилизации нет, но она проходит сегодня на уровне с призывом. Россияне собирают людей и отправляют на фронт, потому что 90-92% артиллерийских потерь — это люди, которые не доходят до стрелковых боев. Поэтому в России эти потери пытаются компенсировать с помощью программ бесконечной мобилизации" , — объясняет Подоляк.

В России радуются, что на войну идут зэки вместо обычных мобилизованных. Но мобилизация, по мнению советника, будет продолжаться, пока в России не произойдет трансформация политического строя. С другой стороны, как отмечает советник, зэки — это не та категория людей, которые воюют в Украине на каких-либо идеологических началах. Как считает Подоляк, перед ними ставят простую задачу — максимально уничтожать украинцев и разрушать наше государство.

"А зэкам это идеально подходит, ведь они могут совершать страшные преступления, за которые не будут наказаны в стране-агрессоре. Однако здесь их ждут Вооруженные силы Украины" , — заверил советник.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский в интервью CNN сказал, что потери среди российских военных в войне превышают потери украинской армии примерно в десять раз.