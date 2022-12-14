Шольц призвал Путина положить конец войне немедленно
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина «положить конец войне немедленно», сообщает Новое время.
Об этом сообщает Spiegel.
"Жестокие убийства должны прекратиться, Путин должен положить конец войне немедленно", — сказал Шольц в среду, 14 декабря, в Брюсселе.
Он также подчеркнул, что Устав ООН должен применяется «ко всем и везде», а Россия напав на Украину поставила это под сомнение.
"Ни одно государство не имеет права вторгаться в другое, и ядерные угрозы неприемлемы", — добавил канцлер.
Ранее Шольц говорил, что планы Путина разделить Европу, нанести вред демократии и быстро захватить Украину провалились.
При этом канцлер считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине.