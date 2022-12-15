Погода в Украине на 15 декабря: Вьюги и мокрый снег

Сегодня, 15 декабря, в большинстве областей Украины пройдет снег и мокрый снег, местами сильный ветер и метели. Температура в Киеве около 0°﻿. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Облачно, в северной части снег, мокрый снег местами порывы ветра 15-20 м/с, метель, в южной части днем дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков" , — пишут синоптики.

На дорогах, кроме востока и юго-востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Закарпатье и крайнем юге страны около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 2-7° тепла, в Крыму до 10°.

В Киевской области осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метель. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; по Киеву ночью 4-6° мороза, днем около 0°.