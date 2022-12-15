Ситуация на фронте к утру 15 декабря: информация Генштаба

За сутки 14 декабря украинские воины отразили атаки российских кафиров в районах Верхнекаменского, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Веселого и Марьинки Донецкой области﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня" , — отметили в ведомстве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг оказал огневое влияние по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.

На Купянском направлении обстреляли позиции украинских войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опросное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудару вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении огневое поражение претерпели позиции украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы девятнадцати населённых пунктов. В частности, Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйпилское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.