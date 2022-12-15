Генштаб: ВСУ отбили вражеские атаки возле 6 населенных пунктов

14 декабря Силы обороны Украины отбили атаки в районах 6 населенных пунктов и поразили 2 пункта управления врага, сообщает Украинская правда.

"За минувшие сутки наши воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем существует угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", - сообщает генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг нанес огневое воздействие по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.