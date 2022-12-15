В Киеве в ближайший час снег усилится: водителей просят не выезжать без надобности
Дорожники ожидают усиления снегопада после 8:00 – на улицы Киева выведут 216 единиц техники. Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Сейчас к уборке снега задействовано 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев", - говорится в сообщении.
Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости и не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.
"Будьте внимательны за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума", - добавили в КГГА.