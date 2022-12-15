Разведка Британии: Войска Беларуси пока не являются угрозой для ВСУ

Присутствующие в Беларуси российские и белорусские военные в настоящее время не являются силой, которая может представлять серьезную угрозу для Украины с севера﻿. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 15 декабря, сообщает Деловая столица.

Так, 13 декабря Беларусь начала срочную проверку боеготовности своих сил; учения, насколько известно, проходят на северо-западе, вдали от границ Украины. Также известно о опрокидывании в Беларусь новых групп мобилизованных россиян, на фоне чего начали появляться предположения о подготовке нового наступления на Украину с севера.

"Беларусь сыграла ключевую роль в российском наступлении на Киев в феврале 2022 года. Впрочем, белорусские и российские подразделения, сейчас задействованные в учениях, вряд ли составляют достаточную силу для того, чтобы осуществлять успешное новое наступление на севере Украины" , — отмечают в разведке.

В Институте изучения войны (ISW) недавно заявляли, что вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно.