Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 590 оккупантов, 2 РСЗО и 5 танков

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 590 оккупантов, 2 РСЗО и 5 танков
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 590 оккупантов, таким образом общее количество убитых захватчиков достигло 96 590 военных.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 15.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 96 590 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 2 975 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 946 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 1 943 (+12) ед,
  • РСЗО - 406 (+2) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 644 (+27) ед,
  • крылатых ракет - 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4 563 (+1) ед,
  • специальной техники - 172 (+1) ед.

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