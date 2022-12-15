Белорусские войска возвращаются на базу – Минобороны Беларуси

Минобороны Беларуси сообщает, что 38 десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в приграничье с Украиной, уже возвращается назад в Брест.

"Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации" , - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны РБ также опубликовало фото якобы возвращения бригады в ППД.

Также оборонное ведомство обнародовало видео, как 14 декабря военные форсировали реку Неман.

По данным "Белорусского Гаюна﻿", речь идет о подразделениях 7 отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады.

Также сообщается, что 7 отб 11 омбр вероятнее всего уже прибыл "своим ходом" на полигон "Гожский" в Гродненском районе, и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

Вечером 14 декабря в Борисовском районе, неподалеку от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады.

По данным "Белорусского Гаюна", колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский".