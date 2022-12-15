Залужный: РФ готовят 200 тысяч солдат, они снова пойдут на Киев

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist, россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.﻿, сообщает Украинская правда.

"Россия стягивает людей и оружие для нового наступления. Уже в январе, но скорее всего весной, она может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

Российские войска будут стремиться оттеснить украинские силы и даже могут осуществить вторую попытку взять Киев.

Это не наши слова, а оценка руководителя Вооруженных Сил Украины генерала армии Валерия Залужного" , - говорится в материале издания.

СМИ сообщает, что генерал Залужный вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим Сухопутных войск генералом Александром Сырским предупредили о критических нескольких месяцах впереди.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать.

Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек...

Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев" , - заявил главком ВСУ.

По словам главнокомандующего, стопроцентно россияне, как и во время второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

"Боеприпасы готовятся, не очень хорошие, но все же. Это не будут те ресурсы, которые могли бы быть за два года перемирия. Это будет паршиво, и боевой потенциал будет очень и очень низким, даже если он наберет еще миллион человек в армию, чтобы бросаться трупами, как это делал Жуков (советский военачальник времен Второй мировой войны), это все равно не принесет желаемого результата" , - подчеркнул Залужный.

Западные источники сообщают, что командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин всегда рассматривал конфликт с Украиной как многолетний.

Генералы российского диктатора Владимира Путина упорно продолжают подготовку и развертывание недавно мобилизованных войск и переоснащение промышленности, чтобы помочь военным - в том числе, как говорят украинские командиры, путем производства артиллерийских снарядов.

Отмечается, что замораживание войны повторило бы ошибку трех лет, которые предшествовали вторжению 24 февраля 2022 года: "За это время Путин бесконечно разговаривал с лидерами Запада, которые потакали ему, в то же время готовя армию к вторжению".

Залужный отметил, что в Украине заканчиваются запасы боеприпасов для существующих оборонных систем.

Американские ЗРК Patriot, которые должны поступить в Украину, станут огромным толчком для ВСУ, но обучение солдат их использованию потребует времени. В издании отмечают, что они Patriot бы быть поставлены еще несколько месяцев назад.