Зеленский: Следующие полгода станут решающими в войне против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода войны Украины с Россией станут решающими. Они будут требовать больших усилий за прошедшее время, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в обращении в Европейский Совет.

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала Россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России значительно дальше нашей границы и украинского суверенитета. Следующие полгода будут требовать от нас еще больших усилий, чем это прошедшее время" , — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что, во-первых, энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах.

"Второе — зимняя устойчивость Украины. Призываю продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. Третий аспект — оборонная поддержка. Она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Четвертое — дипломатия" , – отметил Зеленский.

В свою очередь глава государства призвал союзников поддержать украинскую формулу мира.