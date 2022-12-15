Залужный рассказал, что ему нужно для победы

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в интервью The Еconomist заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц, сообщает Украинская правда.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля" , - заявил главком ВСУ.

Он подчеркнул, что сейчас получает "то, что получает, но это меньше, чем нужно".

Залужный добавил, что "с такими ресурсами не может проводить новые крупные операции", хотя ВСУ сейчас работают над одной из них. По его словам, эта операция "уже на подходе".

Отвечая на вопрос, сдерживают ли как-то союзники Украину от наступления на Крым, Залужный отметил, что для того, чтобы выйти к границам Крыма, ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя.

Он добавил, что этого будет достаточно, поскольку освобождение Мелитополя даст Украине полный огневой контроль сухопутного коридора в АРК – ВСУ из Мелитополя смогут вести огонь по Крымскому перешейку из тех же "Хаймарсов" и пр.

Но чтобы дойти до Мелитополя, Украине нужны ресурсы, подчеркнул Залужный.

Также Главнокомандующий Вооруженными силами на вопрос журналистов нужна ли Украине новая волна мобилизации ответил, что украинское войско достаточно укомплектовано, но нуждается в большем количестве оружия.

"Мы уже проводим ее в том виде, в котором она есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что я имею. У меня есть достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч.

Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы..." , - подчеркнул Залужный.

Кроме этого Главнокомандующий ВСУ рассказал, что он думает о командующем российскими войсками в Украине Сергее Суровикине.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает" , - сообщил Залужный.

По словам главнокомандующего, в украинской армии все иначе - иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. А "держать порядок кулаками и бицепсами" в Вооруженных силах Украины не получается.

"Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным - это значит оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую" , - подчеркнул главнокомандующий.

Залужный подчеркнул, что доверяет своим генералам, а также слушает тех, кто на местах.