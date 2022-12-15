У более 60% украинцев ухудшилось материальное положение – опрос

В Украине для 63% опрашиваемых ухудшилось материальное положение семьи, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Социологическая группа "Рейтинг"

Для 32% украинцев не изменилось материальное положение, для 13% – улучшилось. Респонденты оценили экономическую ситуацию в стране: 80% отметили об ухудшении, 10% - отсутствие изменений, лишь 6% - об улучшении.

Социологическая группа "Рейтинг"

Треть (35%) опрошенных отметили ухудшение собственного здоровья, для 60% - ситуация не изменилась и для 12% респондентов улучшилась ситуация.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтиг" 20-21 ноября 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%