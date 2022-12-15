ГУР: РФ минирует берег Крыма, чтобы не высадился украинский десант

Во временно оккупированном Крыму частично минируют береговую линию, чтобы не допустить высадки украинского десанта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Россияне в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей".

Кроме того, оккупанты продолжают устанавливать противотанковые тетраэдры, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.