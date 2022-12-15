СМИ: Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз

15 декабря Косово подало заявку на членство в Евросоюз. Официальная передача подписанных документов прошла в Праге, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Kosova Press.

"Мы хотим присоединиться к ЕС как можно скорее. Я верю, что своей преданностью мы изменим взгляды скептиков" , - сказал премьер Косово Альбин Курти.

Сообщается, что сегодня, 15 декабря, в Праге премьер-министр Косово передал заявление Приштины Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Республику Косово признает большинство стран Запада, включая США. Пять стран ЕС - Кипр, Греция, Испания, Румыния, Словакия и Украина не признали независимость Косово.

Напомним, руководители государственных институций Косово 14 декабря подписали заявку о членстве в Европейском Союзе.

Ранее в Косово сообщали, что собираются подать заявку на вступление в ЕС до конца этого года.