Мэр: Россияне хотят запретить обращение гривны в Мелитополе с 1 января

Россияне с 1 января 2023 года планируют запретить обращение гривны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он рассказал, что после каждой удачной акции ЗСЦ и Сил сопротивления российские оккупанты начинают очередной виток гражданского террора. В частности, в городе усилились фильтрационные мероприятия – проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан сажают в подвалы.

"С 1 января захватчики усилят и экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют его к "федеральному преступлению" , – написал Федоров.

Мэр временно оккупированного города добавил, что мелитопольцы, которые из-за оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривну на "деревянные" (рубли), по крайне невыгодному курсу.

Разницей по обмену наживаются коллаборанты и московские кураторы.