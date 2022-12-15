Аналитик CIT рассказал о последних действиях ВСУ в Мелитополе

Аналитик Conflict Intelligence Team в интервью Радио НВ прокомментировал последние действия Вооруженных сил Украины в Мелитополе, сообщает Новое время.

"Не только мне, но и многим аналитикам это напомнит то, что происходило в Херсоне и на путях снабжения правобережья. У нас там, на этом направлении на западе, те действия, возможно то, что происходит, называется — подготовка поля боя" , — сказал Михайлов Радио НВ.

По его словам, если предположить, что на Запорожском направлении возможно украинское наступление, действия ВСУ направлены на то, чтобы разрушить поставки и структуру командования оккупантов.

"Соответственно, это должно облегчить действия сухопутных сил, если они пойдут в наступление освобождать оккупированную часть Запорожской области" , — добавил аналитик CIT.

По словам Михайлова, Запорожское направление — одно из тех, где украинские силы очевидно могут развивать наступление. По его словам, там скорее всего не успели построить такие серьезные фортификационные сооружения как в Луганской области.

"Элементарно, потому что фронт там очень длинный и, скорее всего, невозможно его полностью перекрыть. И, скорее всего, он оборудован фортификационными сооружениями только на каких-то стратегических направлениях" , — предположил аналитик CIT.

Михайлов отметил, что это дает возможность украинским мобильным механизированным силам обходить укрепления и создавать так называемые котлы, окружать россиян, или заставлять их отходить.

"Это то, что мы наблюдали на Харьковщине, в определенной степени и на Херсонщине тоже. Теоретически это повторить – возможно. Для этого в первую очередь, как это уже подчеркивал, например, Резников, нужно дождаться благоприятных погодных условий" , — сказал он.

По словам аналитика CIT, такими условиями являются замерзание грунта, которое будет способствовать движению колесной техники и грузовиков, подвозящих топливо и боеприпасы, без которых невозможны никакие глубокие наступательные действия.

12 декабря сообщалось, что под Мелитополем поврежден мост, который россияне использовали для переброски военной техники.

На фоне усиливающихся ударов украинских сил по базам и скоплениям российских войск в районе Мелитополя мировая пресса активно обсуждает возможность освобождения города.