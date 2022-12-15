Германия отправила Украине новую партию военной помощи. Среди переданного оружия — бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer и ракеты для системы ПВО IRIS-T, сообщает Новое время.

Обновленный список оружия опубликован на сайте немецкого правительства.

За прошедшую неделю Берлин отправил в Украину:

дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer;

30 тысяч снарядов для 40-мм гранатометов;

5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;

4 машины скорой помощи;

18 грузовиков 8×8 со сменным кузовом.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украине больше всего нужны ракеты именно для немецкой системы IRIS-T.

СМИ сообщали, что в Германии построят завод по производству боеприпасов. Это поможет наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.