Германия отправила Украине новую партию военной помощи

Германия отправила Украине новую партию военной помощи
Фото: Рixabay

Германия отправила Украине новую партию военной помощи. Среди переданного оружия — бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer и ракеты для системы ПВО IRIS-T, сообщает Новое время.

Обновленный список оружия опубликован на сайте немецкого правительства.

За прошедшую неделю Берлин отправил в Украину:

  • дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T;
  • 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer;
  • 30 тысяч снарядов для 40-мм гранатометов;
  • 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;
  • 4 машины скорой помощи;
  • 18 грузовиков 8×8 со сменным кузовом.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украине больше всего нужны ракеты именно для немецкой системы IRIS-T.

СМИ сообщали, что в Германии построят завод по производству боеприпасов. Это поможет наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

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