Германия отправила Украине новую партию военной помощи
Германия отправила Украине новую партию военной помощи. Среди переданного оружия — бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer и ракеты для системы ПВО IRIS-T, сообщает Новое время.
Обновленный список оружия опубликован на сайте немецкого правительства.
За прошедшую неделю Берлин отправил в Украину:
- дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T;
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer;
- 30 тысяч снарядов для 40-мм гранатометов;
- 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;
- 4 машины скорой помощи;
- 18 грузовиков 8×8 со сменным кузовом.
Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украине больше всего нужны ракеты именно для немецкой системы IRIS-T.
СМИ сообщали, что в Германии построят завод по производству боеприпасов. Это поможет наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.