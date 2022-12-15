KSE: Россия нанесла $136 млрд прямого ущерба инфраструктуре Украины

По состоянию на ноябрь общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой, нежилой недвижимости и инфраструктуре Украины в результате вооруженной агрессии России составляет 135,9 миллиарда долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных исследования Kyiv School of Economics.

В KSE отмечают, что по сравнению с отчетом с сентября больше всего пострадала энергетическая инфраструктура, промышленность, государственные и негосударственные предприятия.

"Сумма ущерба промышленным предприятиям выросла на 3 млрд долл. и составляет 13 млрд долл. Это третья по величине статья ущерба инфраструктуре. Ущерб энергетической инфраструктуры увеличился до 6,8 млрд долл" , – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что сумма ущерба может быть выше, поскольку в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий на временно оккупированных территориях и подробная информация об ущербе, нанесенном энергетической инфраструктуре.

Также на 2 млрд долл. выросли убытки нанесенный жилищному фонду до 52,5 млрд долл – доля жилищного фонда в общем объеме убытков составляет 38,6%.

Сумма ущерба инфраструктуре возросла до 35,6 млрд долл, их доля составляет 26,2% в общем объеме.

"По сравнению с началом осени увеличились также убытки, причиненные в результате боевых действий инфраструктуре таких сфер как образование – 8,2 млрд долл, здравоохранение – 1,7 млрд долл, культура, туризм и спорт – 2,1 млрд долл" , - добавили в KSE.

По состоянию на ноябрь 2022 года с начала великой войны повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере:

84,2 тыс. единиц сельхозтехники;

153 учреждения социальной сферы;

2692 заведения дошкольного, среднего и высшего образования;

305 АЗС;

27 торговых центров;

14,4 тыс. коммунального транспорта;

194,8 тыс. частных легковых авто;

330 больниц;

880 объектов культуры;

94 религиозные сооружения;

157 заведений туризма;

595 админзданий государственного и местного управления.

Также в результате ракетных обстрелов россии в Украине повреждено 592 объекта теплоснабжения: 444 котельных, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов. Из них уже восстановлено около 300 объектов теплоснабжения.

Напоминаем:

Общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, другой инфраструктуре Украины по состоянию на сентябрь 2022 года составила более $127 млрд (по стоимости замещения).