Резников: Новое российское наступление может произойти уже в феврале

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года, сообщает Новое время.

В интервью Guardian министр сообщил, что новая партия мобилизованных россиян может быть лучше подготовлена, чем те, кто уже находится на поле боя в Украине.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, начала свои тренировочные курсы в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления пытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план" , — сказал он.

Резников также описал основную тактику российских командиров как «мясорубку», когда они бросают в бой как можно больше тел в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

Залужный отмечал, что наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.