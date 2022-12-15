Резников: Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию

Глава Минобороны Алексей Резников убежден, что ВСУ перестали быть «маленькой советской армией», и могут противостоять агрессору, который превосходит украинские силы по численности, сообщает Новое время.

В интервью для Guardian министр описал основную тактику российских командиров как «мясорубку», когда они бросают в бой как «можно больше тел» в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

Резников напомнил, что ВСУ проходят обучение в ряде западных стран. Он добавил, что гибридная тактика Украины, хорошо обученные войска и оружие от союзников, позволит противостоять новым атакам.

"Если бы это была мясорубка против мясорубки, мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет сражаться с большой советской армией. Конечно, большая советская армия победит, а маленькая советская армия проиграет, но мы не советская армия" , — сказал министр.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин — это обычный командир времен Петра I. Залужный также назвал его «держимордой» и подчеркнул, что подход российской армии не работает.