ОВА: В Киевской области три населенных пункта без света из-за непогоды

В Киевской области аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды. Без электричества остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. Сейчас без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, это 3800 семей" , - написал Кулеба.

Он отметил, что погода влияет также и на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов РФ сети. Пока 50% абонентов планово без электроснабжения.

"Совместно с энергетиками делаем все, чтобы восстановить электричество и вернуться к отключениям с графиком. Еще раз подчеркиваю, что многое зависит от нас. Продолжаем тотальную экономию и не включаем все сразу, когда электричество появляется" , - добавил глава ОВА.

Напомним, в Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света. Однако в столице свет выключают по графику.

Также ранее мы писали, что вчера, 14 декабря, ограничения в энергоснабжении несколько снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках были заживлены.