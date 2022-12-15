Евросовет не согласовал лимит цен на газ и продолжит обсуждения

Европейский совет не договорился о введении максимальной цены на газ. Такую инициативу продолжат обсуждать в начале следующей недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение пресс-секретаря председателя Европейского совета Баренда Лейтса в Twitter.

Он обнародовал итоговое заявление заседания Европейского совета по энергетике.

"Европейский совет приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности через Энергетическую платформу ЕС (механизм совместных закупок газа в ЕС - ред.), обмена газом через границу, создания надежных ценовых ориентиров и механизма корректировки рынка" , - сказано в документе.

Напомним, еще во вторник, 13 декабря, стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза не согласовали введение максимальной стоимости газа. Против такой инициативы выступила Венгрия.