Энергообъект ДТЭК отключен от системы из-за очередного обстрела

В четверг, 15 декабря, российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго, в результате чего он отключен от энергосистемы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Отмечается, что в результате обстрела серьезно повреждено оборудование. Сейчас предприятие полностью отключено от энергосистемы. Такая остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе.

После окончания обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

В ДТЭК напоминают, что в сентябре-декабре энергетические предприятия компании подверглись уже 19 атакам со стороны врага. В результате них 24 энергетика были ранены, а три человека погибли.

Напоминаем:

Российские военные днем 15 декабря нанесли удары по инфраструктуре Харькова - жителей города и области призывают оставаться в укрытиях.

В этот же день россияне нанесли удары по критической инфраструктуре деоккупированного Херсона - город полностью обесточен.